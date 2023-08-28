أمين الفتوى يتحدث عن فضل دعاء النبي يونس في بطن الحوت

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول فضل دعاء نبي الله يونس بن متى، وهو في بطن الحوت «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

دعاء سيدنا يونس لفك الكرب

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «سيدنا يونس بن متى، عليه صلوات الله وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دعا بهذا الدعاء وهو فى كرب شديد حين ابتلعه الحوت»، مستشهدا بالآية الكريمة: «فَنَادَى فِي الظلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِني كُنْتُ مِنَ الظالِمِينَ».

وأضاف: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أنه ما من رجل دعا بهذا الدعاء أو الذكر إلا استجاب له، يعني اللي عنده كرب أو ضيق يدعو به وعلينا التأسي بهذه السُنَّة التي بشر بها سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم».