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داعية إسلامي يكشف فضائل الدعاء وأنواعه: يدفع البلاء ويحفظ المسلم

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
12:02 م | الأحد 27 أغسطس 2023
أرشيفية

أرشيفية

يعد الدعاء من العبادات التي يتقرب بها العبد من الله، إذ يبتهل الشخص إلى الله بالسؤال، والرغبة فيما عنده من الخير، والتضرع إليه في تحقيق المطلوب، والنجاة من المرهوب، لذا فإن للدعاء فوائد وفضائل كبيرة وفق ما أوضحه الشرع الحنيف.

الاستحباب من الإكثار في الدعاء

وقال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف لـ«الوطن»، إن للدعاء فوائد وفضائل عظيمة ينالها الإنسان المسلم بمناجاة ربه وطلب المسألة منه - سبحانه وتعالى - لافتاً إلى أنّ الدعاءُ يدفعُ البلاءَ ويبقي المسلم في معية خالق الخلق جلَّ جلاله.

وتابع الداعية، بأن على المسلم الإكثار من الدعاء، خاصة في الأوقات والأيام التي ورد فيها نص نبوي حول استجابة الدعاء، كما أنّه يستحب لجموع المسلمين الإكثار من الدعاء في يوم الجمعة، فإِنَّ فيه ساعة لا يوجَدُ عَبدٌ مسلِمٌ يسألُ اللَّهَ فيها شيئًا إلا آتاهُ إيَّاه. 

أنواع الدعاء

وحول أنواع الدعاء، أوضح الخطيب بـ«الأوقاف»، وجود نوعين، الأول هو دعاء العبادة، وهو دعاء شامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة، والثاني هو دعاء المسألة، ويعني أن يطلب الداعي ما ينفعه وما يكشف ضره.

 

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