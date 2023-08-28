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ما حكم العلاج بدواء يحتوي على نسبة كحول؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب:

مريم جاد
08:58 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم العلاج بدواء به نسبة كحول.

يجوز وجود نسبة الكحول داخل العلاج

وقال وسام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «إحنا لما نقول دواء يبقى نسبة الكحول فيه لها هدف طبى للعلاج، بالنسب التي حددها الطبيب، وهنا يجوز ولا حرمانية فيه».

واستكمل: «أما إذا استعمل هذا الدواء الذي يحتوي على كحول ليكون هدفه السكر، بدون وصفة طبية يكتبها الطبيب بهدف العلاج، فهذا حرام، ويعامل مثل الخمر».

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بقلم مريم جاد