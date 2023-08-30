«القومي للمرأة» يلتقي سيدات المنيا للتوعية بمبادرة «تحويشة».. البديل الرقمي لـ«الحصالة»

أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مبادرة جديدة تحت اسم «تحويشة»، عبارة عن صندوق ادخار رقمي للسيدات، بديلًا للحصالة التقليدية المنتشرة في القرى.

وتُعد المبادرة تطويرا لآلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، التي كانت تتم بين مجموعة من السيدات؛ بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق لتجرى بطريقه رقمية من خلال هذا التطبيق، الذي سيصبح بديلًا لصندوق الادخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع، ويجري ذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

رفع المستوى الاقتصادي للطبقات الأكثر احتياجًا

وتأتي مبادرة «تحويشة»، ضمن مشروع الادخار والإقراض في إطار دور المجلس القومي للمرأة؛ للمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي للطبقات الأكثر احتياجًا، تماشيًا مع السياسة العامة للدولة، تحت مظلة مبادرة حياة كريمة.

مقرر القومي للمرأة بالمنيا: مبادرة «تحويشة» جاءت لتتماشى مع تطورات العصر

ومن جانبها، قالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، لـ«لوطن»، إن مبادرة «تحويشة»، تأتي تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إذ تتلخص الفكرة من إطلاق مبادرة تحويشة بأن يتم إصدار كارت ميزة مجاني بالتعاون مع بنك مصر، وتعريف الفئات المستهدفة بالتحول الرقمي والتماشي مع تطورات العصر.

تعريف السيدات بمبادرة تحويشة وكيفية الاشتراك بها

وأضافت، «أبو سمرة»، أنه تم عقد عدة لقاءات كان آخرها لقاء بمركز شباب قرية البرجاية في المنيا؛ لتعريف السيدات بمبادرة «تحويشة» والتسويق لها بالقرى المحيطة من خلال التعاون بين فرع المجلس القومي والميسرات وموظفي بنك مصر؛ إذ جرى تعريف السيدات بالمبادرة وكيفية الاشتراك وأهميتها، وطرق استخراج كارت ميزة المجاني، كما يتم تسليم السيدات شنطة بها هدية من مبادرة «تحويشة» والمجلس القومي للمرأة.