المنشآت الفندقية: آخر موعد لتقديم الفنادق للحصول على شعار الغرفة 1 أكتوبر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة ستبدأ المرحلة الثانية لتلقي طلبات الفنادق للحصول على شعار الغرفة الجديد، لافتا إلى أن طلب الفنادق سيكون مرفقاً به آخر تقييم صادر للفندق من وزارة السياحة والآثار بعدد النجوم الحاصل عليها، موضحا أن الطلب سيكون مدعوماً بسداد الرسوم الخاصة بذلك إلى مقر الغرفة التابع لها الفندق، وذلك في موعد أقصاه 1 أكتوبر المقبل.

الغرفة انتهت من تسليم طلبات الشعار «المرحلة الأولى»

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه علي كافة فنادق الجمهورية، أنه في إطار الزيارات التي تقوم بها اللجنة العليا المُشكلة من وزارة السياحة والآثار للفنادق لتحديد الدرجة المصنف عليها الفندق طبقاً للمواصفات الفندقية الجديدة ( H.C) فإن الغرفة بصدد تنفيذ شعار جديد قاصر على الفنادق التي تم تصنيفها بشكل نهائى طبقاً للمواصفات الجديدة ، موضحا أن الغرفة انتهت من تسليم طلبات الشعار " المرحلة الأولى" للفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول عليه.

تنظيم دورات توعوية للعاملين بالفنادق

وفي سياق متصل عممت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، منشورا على كل الفنادق لضرورة التزام المنشآت الفندقية بتنظيم الدورات التدريبية التخصصية اللازمة في مجال توعية العاملين بثقافة التعامل مع السياح، وتغليظ الجزاءات والعقوبات الإدارية داخل المنشآت الفندقية تجاه العامل الذي يثبت ارتكابه أي مخالفة، مع ضرورة إبلاغ الوزارة بأي واقعة تحدث في هذا الشأن باسم العامل وبياناته لوضعه على القائمة السوداء بقاعدة بيانات العاملين بـ المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك حفاظا على سمعة البلاد السياحية.