نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.. الآن اعرف نتيجتك برقم الجلوس

أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، منذ قليل، نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب من خلال الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة النتيجة برقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

السيد عطا: يمكن للطلاب الدخول حاليا للاطلاع على تفاصيل النتيجة

وفي السياق ذاته، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يمكن للطلاب الدخول حاليا للاطلاع على تفاصيل نتيجة تقليل الاغتراب، وذلك بعد أن استغرقت 5 أيام متتالية لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

مرحلة تنسيق المرحلة الثالثة تنطلق خلال دقائق

وأضاف رئيس قطاع التعليم، أن تنسيق المرحلة الثالثة ينطلق خلال دقائق للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.