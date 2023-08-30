نصائح مهمة لطلاب المرحلة الثالثة في تنسيق رغباتهم.. «عدم التخلف»

ساعات قليلة، وتنطلق المرحلة الثالثة لتنسيق رغبات طلاب الثانوية العامة، بعد إعلان وزارة التعليم العالي، وسط حالة من الترقب في معرفة الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة، لمن لم يستوفوا شروط المرحلتين الأولى والثانية.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز النصائح للطلاب عند تسجيل رغباتهم.

وتعليقا على ذلك، قال سليمان حسين، خبير اللغة العربية، إن المرحلة الثالثة تكون للطلاب الذين تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية، كما أن عدد الكليات المتاحة في هذه المرحلة محدود للغاية، لذلك لابد من اختيار الكلية أو المعهد بعناية وتركيز، رغبة في التقديم لها.

الاختيار حسب الأولوية

أضاف «سليمان» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن حرص الطلاب مهم للغاية عند تسجيل رغباتهم، والاختيار حسب الأولوية، لذلك في البداية يجب معرفة الكليات المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، ومن ثم اختيار الكليات التي تناسب مجموعهم.

هناك العديد من النصائح التي قدمها خبير اللغة العربية إلى طلاب الثانوية العامة، من لم يستوفوا شروط المرحلتين الأولى والثانية، والطلاب الذين نجحوا في الدور الثاني، منها، خلال تسجيل رغباتهم، منها عدم التخلف عن تنسيق المرحلة الثالثة، اختيار الكلية بعناية وتركيز، قبل تسجيلها على الموقع.

إمكانية التعديل في قائمة تسجيل الرغبات

عدم ترك أي خانة فارغة، خلال تسجيل رغبات المرحلة الثالثة، وأخيرًا يمكن للطالب أن يعدل رغباته طوال الفترة المتاحة لتسجيل الرغبات وحتى إغلاق الموقع، حسب تعبير «سليمان»، موضحًا أن يجب أن يضع الطالب نصب عينيه أن الموقع يسجل آخر تعديل فقط، حتى لا يعتمد على القائمة الأولى في تسجيل رغباته.