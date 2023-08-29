هيئة الأرصاد تحذّر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، مشيرة إلى ارتفاع نسب الرطوبة على معظم الأنحاء، ما يؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وتوقع خبراء الأرصاد، أنّه يسود طقس شديد الحرارة خلال الساعات المقبلة، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس الساعات المقبلة سيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تصل إلى 90% في بعض المناطق، مناشدة المواطنين بالجلوس في أماكن الظل حتى لا يشعروا بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى على أنحاء الجمهورية، كما يلي:

درجات الحرارة غدا الأربعاء

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.