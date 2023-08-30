الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة علمي.. التسجيل مفتوح الآن

أتاحت وزارة التعليم العالي، تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للكليات والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بحد أدنى 205 درجات لجميع الشعب وللمستنفدين والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، حتى يوم الجمعة 1سبتمبر.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي الأماكن الشاغرة والمتاحة للشعبتين علمي علوم ورياضة، والتي يمكن الاختيار بين أيا منها بحسب التوزيع الجغرافي والمجموع الحاصل عليه الطالب، وهي كما يلي:

كليات المرحلة الثالثة علمي 2023

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة في سوهاج مركز أخميم عربي / إنجليزي

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس تجارة إنجليزي

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة إدارة الاعمال)

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس

العالي الفندقى بالأقصر إيجوث

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي ترميم الآثار بأبي قير

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر

العالي خدمه اجتماعيه المنصورة

العالي خدمة اجتماعية بنها

العالي خدمة اجتماعية سوهاج

العالي خدمة اجتماعية اسوان

العالي خدمه اجتماعية بور سعيد

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 اكتوبر

العالي للغات بمصر جديده

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بالعريش

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى ببور سعيد

الفني التجارى بدمنهور

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بقويسنا

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

الفني لترميم الآثار بالاقصر

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

الفني للفنادق الاسكندريه

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف

المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

أقتصاد منزلى العريش

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

أقتصاد منزلى حلوان

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه العريش

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بور سعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسيوط

آداب جنوب الوادي

آداب سوهاج

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية (طفولة) سوهاج

تربية العريش رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية بني سويف رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية رياضية بنات السويس

تربية رياضية بنات العريش

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات بنها

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات دمياط

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنين أسوان

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية رياضية بنين بنها

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنين مطروح

تربية سوهاج رياضة

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية فنية المنيا

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية موسيقية حلوان

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية أسوان

تربية نوعية بنها

تربية نوعية بور سعيد

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية مطروح

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية مطروح

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

خدمة اجتماعية حلوان

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

سياحة وفنادق الفيوم

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق المنيا

سياحة وفنادق بني سويف

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق مطروح

سياحة وفنادق الاقصر

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

ش.مطاعم فني سياحة قنا

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

ك.ت. فني صناعى اسوان

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

ك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

ك.ت. فني صناعى المطريه

ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

ك.ت. فني صناعى سوهاج

ك.ت. فني صناعى شبرا

ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى قويسنا

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموه جيزة

معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد المنيا العالى للغات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات رياضة

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

نظم معلومات إدارية قطامية