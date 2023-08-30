كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الثالثة قبل ساعات من بدئها
كتب:
ماهر هنداوي
01:07 ص | الأربعاء 30 أغسطس 2023
طلاب المرحلة الثالثة في انتظار فتح باب التنسيق
ينتظر الطلاب بدء تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق في الجامعات والمعاهد المختلفة، وذلك بعد الانتهاء من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة أمس الثلاثاء.
أهم المعلومات عن تنسيق المرحلة الثالثة
«الوطن» تستعرض أهم المعلومات عن تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين على النحو التالي:
- أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، غدا الأربعاء، وذلك للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم.
- بدأ التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من الخميس 24/8/2023 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الاثنين 28/8/2023.
رابط تنسيق المرحلة الثالثة
يمكن الدخول على الرابط التالي للتسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة : https://tansik.digital.gov.eg/application/
- وفقا لتصريحات السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن تنسيق المرحلة الثالثة سيبدأ غدا الأربعاء ، وذلك بعد أن ظهرت نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.
كليات تقبل طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023
كلية تربية نوعية موسيقية جامعة بورسعيد
كلية تربية رياضية بنات جامعة العريش
كلية تربية نوعية موسيقية جامعة مطروح
كلية تربية نوعية فنية جامعة مطروح
كلية تربية نوعية موسيقية جامعة دمنهور بالنوبارية
كلية تربية نوعية فنية جامعة المنصورة بمنية النصر
كلية تربية نوعية فنية جامعة بور سعيد
كلية تربية موسيقية جامعة حلوان
كلية تربية رياضية بنين جامعة العريش
كلية تربية نوعية موسيقية جامعة دمياط
كلية تربية نوعية فنية جامعة أسوان
كلية تربية شعبة تربية فنية جامعة السويس
كلية تربية رياضية بنين جامعة مطروح
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنات بني سويف
معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية طنطا
ومن المقرر أن يشمل تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق في الجامعات، الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة والناجحين في الدور الثاني وفقًا للحدود الدنيا للشعبتين العلمية والأدبية بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%.
وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن معامل التنسيق في الجامعات ستباشر أعمالها في استقبال الطلاب لتسجيل الرغبات مثلما حدث في المرحلة الأولى والثانية، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.