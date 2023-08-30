كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الثالثة قبل ساعات من بدئها

ينتظر الطلاب بدء تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق في الجامعات والمعاهد المختلفة، وذلك بعد الانتهاء من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة أمس الثلاثاء.

أهم المعلومات عن تنسيق المرحلة الثالثة

«الوطن» تستعرض أهم المعلومات عن تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين على النحو التالي:

- أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة، غدا الأربعاء، وذلك للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم.

- بدأ التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من الخميس 24/8/2023 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الاثنين 28/8/2023.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة

يمكن الدخول على الرابط التالي للتسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة : https://tansik.digital.gov.eg/application/

- وفقا لتصريحات السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن تنسيق المرحلة الثالثة سيبدأ غدا الأربعاء ، وذلك بعد أن ظهرت نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية.

كليات تقبل طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

كلية تربية نوعية موسيقية جامعة بورسعيد

كلية تربية رياضية بنات جامعة العريش

كلية تربية نوعية موسيقية جامعة مطروح

كلية تربية نوعية فنية جامعة مطروح

كلية تربية نوعية موسيقية جامعة دمنهور بالنوبارية

كلية تربية نوعية فنية جامعة المنصورة بمنية النصر

كلية تربية نوعية فنية جامعة بور سعيد

كلية تربية موسيقية جامعة حلوان

كلية تربية رياضية بنين جامعة العريش

كلية تربية نوعية موسيقية جامعة دمياط

كلية تربية نوعية فنية جامعة أسوان

كلية تربية شعبة تربية فنية جامعة السويس

كلية تربية رياضية بنين جامعة مطروح

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

ومن المقرر أن يشمل تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق في الجامعات، الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة والناجحين في الدور الثاني وفقًا للحدود الدنيا للشعبتين العلمية والأدبية بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن معامل التنسيق في الجامعات ستباشر أعمالها في استقبال الطلاب لتسجيل الرغبات مثلما حدث في المرحلة الأولى والثانية، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.