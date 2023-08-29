الفنان محمد رياض: أحب الكرة وأحترم الزمالك ولكن أشجع الأهلي

تحدث الفنان محمد رياض عن أدوار الشر في مشواره الفني، مشيرا إلى أنه وجد نفسه فيها، بعد تقديمه العديد من الأدوار المثالية، كما تحدث عن زوجته رانيا محمود ياسين، مؤكدا أنها «مظلومة فنيا».

وقال رياض، «لم أفشل كمنتج ولكن تجربتي في إنتاج فيلم لم تحقق الأرباح المرجوة، وأحب السينما ولكني أرفض أن أقدم دورا ليس جيدا بغرض التواجد وأن النجاح الحقيقي والنجومية في الاستمرارية».

تأثير النجومية

وأضاف خلال استضافته على قناة «الحياة»، أن المهم تأثير النجم على جمهوره، وما يقدمه من أعمال مفيدة وممتعة، وأنه يتمنى تكريمه وهو حي وليس بعد الموت.

أما عن الكرة، فقال رياض: «أنا مشجع لليفربول بسبب محمد صلاح، والدوري الإنجليزي هو الأهم في العالم، وأنا أحب الكرة واحترم الزمالك، ولكني أشجع الأهلي ولست متعصبا».

هوايات محمد رياض

وتحدث عن هواياته وقال محمد رياض: «أحب لعب البلياردو وأنا كنت بلعب كرة بشكل احترافي، ولي تجربة مع فريق أبو سمبل، والتمثيل خطفني من الرياضة وماكنتش موهبة كبيرة، ولكني كنت لاعب جيد، وشاركت في اعتزال لاعب الأهلي هادي خشبة، وأنا غير مهتم بشكل قوي بالسوشيال ميديا، ولا أحب كشف حياتنا عبر المنصات والسوشيال ميديا».