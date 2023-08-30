فتح باب القبول في معهد الترجمات بأكاديمية الفنون لأول مرة.. اعرف الشروط

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة فتح الباب لقبول أول دفعة في المعهد العالي لترجمات الفنون والآداب والوسائط للفنية، لحملة المؤهلات العليا وفق عدد من الشروط، وذلك لمنح شهادة الدبلومة.

المستندات المطلوبة:

1- شهادة المؤهل الدراسي: ليسانس أو بكالوريوس من أكاديمية الفنون أو كليات ومعاهد الفنون المعتمدة المناظرة أو ما يعادلها بتقدير عام جيد على الأقل

2- بطاقة الرقم القومي وصورة منها

3- شهاد ميلاد مميكنة.

4- 6 صور شخصية.

5- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

6- الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة.

7- موافقة جهة العمل.

شروط التقديم

1- اجتياز الاختبارات الني يجريها المعهد (تحريري - شفوي).

2- الحصول على موافقة مجلس القسم المختص.

3- إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من قبل اللجان العلمية المعتمدة من مجلس المعهد ورئيس الأكاديمية.

على أن يكون سحب ملف التقديم من داخل أكاديمية الفنون (من الاثنين إلى الخميس، من 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا).

أقسام المعهد العالي لترجمات الفنون والآداب والوسائط للفنية:

* ترجمة الأدب.

* ترجمة الفنون والوسائط الفنية.