«المرور»: ضبط 38 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
03:48 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
حملات مرورية - تعبيرية
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة عن الآتي:
ضبط (97420) مخالفة مرورية متنوعة
(38247) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(1168) مخالفة السير بدون تراخيص.
(12) مخالفة موقف عشوائي.
(1942) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.
(19) مخالفة شروط التراخيص.