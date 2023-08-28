أسعار البيض اليوم الاثنين 28-8-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

تواصل أسعار البيض اليوم الاثنين 28-8-2023 في الأسواق استقرارها، وذلك بسبب التوازن القائم حالياً بين العرض والطلب، في ظل توقعات بارتفاع معدلات البيع مع بداية الفصل العام الدراسي الجديد، وذلك بحسب البورصة العامة للدواجن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار البيض اليوم الاثنين 28-8-2023 في الأسواق، كما يلي:

أسعار البيض اليوم

- يبلغ سعر البيض الأبيض اليوم الاثنين في المزرعة 110 جنيهات.

- سجل سعر البيض الأحمر داخل المزرعة 112 جنيها.

- سعر البيض البلدي اليوم في المزرعة 114 جنيها.

سعر كرتونة البيض

- تسجل كرتونة البيض الأحمر اليوم في الأسواق والمحلات 115 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأبيض 113 جنيها.

- سعر كرتونة البيض البلدي وصلت إلى 122 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

تشهد أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق والمحال استقرارا، حيث يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 8.25 و9.25 جنيه، والكتكوت الأبيض بين 18 و18.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 12.5 و13.5 جنيه، فيما يتراوح سعر كتكوت الهجين بين 10 و11 جنيها.