625 مستفيدة من مبادرة «حقك تنظمي» في حي الجمرك بالإسكندرية

صرحت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك في الإسكندرية، بأن عدد المستفيدين من الحملة القومية التنشيطية لقطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت شعار «حقك تنظمي» بميدان سيدي ياقوت بالجمرك 625 سيدة من أهالي المنطقة.

وجرى تنظيم الحملة بتنسيق مدير إدارة التنمية المحلية بالحي مع منطقة الجمرك الطبية والجهات التنفيذية المعنية.

وأشارت في تصريح لـ«الوطن» إلى نجاح فعاليات الحملة القومية التنشيطية «حقك تنظمي» التي تشمل الكشف الطبي في مختلف التخصصات بعدد حالات 379 كشف باطنة و122 حالة أطفال و20 حالة نساء و25 تنظيم أسرة و35 حالة اعتلال كلوي و24 أورام، وجرى توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات من قبل حي الجمرك وكذلك حصر 5 حالات بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا، و15 حالة محو أمية، إلى جانب معرض للأسر المنتجة بالتنسيق مع نوادي المرأة بالجمرك.

وسائل تنظيم الأسرة الحديثة

وأوضحت نهي خليفة، أن مدير إدارة مشروعك قدمت شرحا مفصلا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل فائدة، وذلك لرفع مستوى المعيشة للمواطنين ودفع عجلة الإنتاج.

وأضافت أنه جرى إلقاء العديد من الندوات التوعوية من شرح مفصل لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة وأضرار الزواج المبكر والتغذية السليمة، وذلك من قبل مدير تنظيم الأسرة ومسؤول الإعلام بمنطقة الجمرك الطبية، كما ألقى مسؤولو شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب توعية للحفاظ على شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه وورش عمل سباكة خفيفة وألعاب تفاعلية وتوزيع الهدايا.