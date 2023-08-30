كليات متاحة أمام المتخلفين عن تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة
كتب:
انتصار الغيطانى
09:25 ص | الأربعاء 30 أغسطس 2023
كليات متاحة أمام المتخلفين من تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة
يسعى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة الذين تخلفوا عن موعد تنسيق المرحلة الثانية، لمعرفة الكليات المتاحة لهم، في تنسيق المرحلة الثالثة، إذ أنَّ باب التسجيل سيفتح اليوم للمرة الأخيرة أمامهم ولمدة 72 ساعة فقط، قبل إغلاق باب التسجيل نهائيا استعدادًا للعام الجامعي الجديد 2023-2024.
وأكّدت وزارة التعليم العالي، أنَّ التسجيل أمام المتخلفين من المرحلة الثانية سيكون إلكترونيًا فقط، من خلال الموقع الرسمي لتنسيق الجامعات هنـا، وعلى جميع الطلاب الالتزام بالتسجيل، وفقًا للمواعيد المعلنة من جانب وزارة التعليم العالي.
درجات تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات علمي رياضة
يمكن معرفة درجات تنسيق المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كالتالي:
هندسة الزقازيق 364.5
هندسة المنصورة 364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 364
هندسة عين شمس 363.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5
هندسة إلكترونية المنوفية في منوف 362.5
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5
هندسة دمياط 361.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق 361
حاسبات ومعلومات دمياط 361
حاسبات ومعلومات بني سويف 360.5
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة 360.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 360
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 360
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 359
هندسة بورسعيد 359
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5
حاسبات ومعلومات السويس علوم 358
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358
هندسة طنطا 358
طب بيطري الإسكندرية 358
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5
حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 357.5
هندسة بنها في شبرا 357.5
حاسبات ومعلومات العريش علوم 357.1
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357
هندسة حلوان 356.5
هندسة كفر الشيخ 356.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 356
هندسة بنها 355.5
هندسة السويس 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 355
هندسة الفيوم 352.5
هندسة جنوب الوادي 351.5
هندسة بني سويف 351
هندسة أسوان 350
هندسة المنيا 350
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5
هندسة الطاقة أسوان 348.5
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 347.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 345
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331
سياسة واقتصاد السويس 330.5
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5
علوم البترول والتعدين مطروح 330.5
ألسن عين شمس 330