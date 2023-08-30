كليات متاحة أمام المتخلفين عن تنسيق المرحلة الثانية علمي رياضة

يسعى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة الذين تخلفوا عن موعد تنسيق المرحلة الثانية، لمعرفة الكليات المتاحة لهم، في تنسيق المرحلة الثالثة، إذ أنَّ باب التسجيل سيفتح اليوم للمرة الأخيرة أمامهم ولمدة 72 ساعة فقط، قبل إغلاق باب التسجيل نهائيا استعدادًا للعام الجامعي الجديد 2023-2024.

وأكّدت وزارة التعليم العالي، أنَّ التسجيل أمام المتخلفين من المرحلة الثانية سيكون إلكترونيًا فقط، من خلال الموقع الرسمي لتنسيق الجامعات هنـا، وعلى جميع الطلاب الالتزام بالتسجيل، وفقًا للمواعيد المعلنة من جانب وزارة التعليم العالي.

درجات تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات علمي رياضة

يمكن معرفة درجات تنسيق المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كالتالي:

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 364

هندسة عين شمس 363.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

هندسة إلكترونية المنوفية في منوف 362.5

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5

هندسة دمياط 361.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق 361

حاسبات ومعلومات دمياط 361

حاسبات ومعلومات بني سويف 360.5

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة 360.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 360

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 360

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 359

هندسة بورسعيد 359

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم 358

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358

هندسة طنطا 358

طب بيطري الإسكندرية 358

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 357.5

هندسة بنها في شبرا 357.5

حاسبات ومعلومات العريش علوم 357.1

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفر الشيخ 356.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356

هندسة بنها 355.5

هندسة السويس 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351

هندسة أسوان 350

هندسة المنيا 350

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5

هندسة الطاقة أسوان 348.5

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 347.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 345

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331

سياسة واقتصاد السويس 330.5

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5

علوم البترول والتعدين مطروح 330.5

ألسن عين شمس 330