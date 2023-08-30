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رئيس «السويس الجديدة» تتفقد مصنعا للكيماويات.. وأعمال إحلال خط مياه عتاقة

كتب:

أيمن حمزة
10:22 ص | الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس السويس الجديدة تتفقد مصنعاً للكيماويات وأعمال إحلال خط المياه

رئيس السويس الجديدة تتفقد مصنعاً للكيماويات وأعمال إحلال خط المياه

أجرت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ومسؤولو الجهاز، ومحمد عبدالله شهبور، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة والاستثمار بالسويس، زيارة ميدانية إلى مصنع جالاكسي للكيماويات بالمنطقة الحرة بالقطاع الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة بعتاقة، يرافقها ممثلو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسويس، وذلك في إطار العمل على تذليل أي عقبات أو معوقات تؤثر على الاستثمارات بالمدن الجديدة وضرورة دعم المصانع والشركات.

وخلال الزيارة، استمعت المهندسة أسماء مخلوف، لشرح وافٍ من مسؤولي الشركة حول اقتراب تنفيذ خط إنتاج جديد سيوفر المواد الخام بدلا من استيرادها من الخارج مرحليا، وأشادت بتفرد الشركة وسبقها في مجال المشاركة المجتمعية، فضلا عن إمدادها لمختلف الصناعات بمواد وسيطة وفرت وستوفر كما كبيرا من النقد الأجنبي، حيث سيتم مراجعة شركة توزيع الكهرباء بالسويس وجهاز شؤون البيئة بالسويس لمتابعة الموضوعات المتعلقة بشركة جالاكسي لديهم.

يُذكر أنّ شركة جالاكسي استثمار هندي على أرض مصرية يعمل منذ 10 سنوات على مساحة 56 ألف م2، وتنتج 164 ألف طن سنويا برأس مال سوقي تضاعف من 50 مليون دولار في بدء التشغيل إلى 100 مليون دولار حاليا من المنتجات الوسيطة من خلال كادر بشري حوالي 550 فردا في مختلف التخصصات أغلبهم من أبناء محافظة السويس، ويعتمد المصنع علي مواد خام يستوردها من الخارج بنسبة 80% و20% فقط منتج محلي، فيما يقوم بتصدير منتجاته المتميزة إلى أكثر من 92 دولة على مستوى العالم بين أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والصين بنسبة 80% من الإنتاج، ويدعم السوق المحلي بنسبة 20%.

وفي ذات السياق، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال إحلال جزء من خط المياه الناقل قطر 900 مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة، وذلك بطول 4500 متر، والمتعارض مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس العين السخنة والطريق الدائري.

وتابعت رئيس الجهاز، أعمال تركيب مواسير المياه للخط والتي وصلت نسبة الإنجاز به إلى 70%، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر بالكامل وطبقة الإحلال وجارٍ إنهاء تركيب 3.5 كيلومتر من إجمالي 4.5 كيلومتر.

وفي سياق متصل، أكدت رئيس جهاز السويس الجديدة، ضرورة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد وبالمواصفات المحددة لما يمثله خط مياه الـ900 مم من مصدر حيوي لمياه الشرب للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.