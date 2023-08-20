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إعادة تأهيل 8 خزانات علوية لحل مشكلة ضعف المياه في القاهرة الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:58 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة

أجرى المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولة مرورية على أعمال الطرق الجارية بمحور 24 الرابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بالامتداد الشرقي، وكذلك أعمال المرافق بالتسعين الجنوبي، بجانب المرور على حي جاردينيا بالتجمع الثالث، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة وتطوير المنطقة.

أعمال النظافة اليومية

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية، خاصة الأرصفة، وكذلك ضرورة الاهتمام بأعمال صيانة الطرق وترميم جميع أعمال الحفر التي تنتج عن أي أعمال، وتحديدا القطوعات العرضية التي تتسبب في ضرر مباشر للسيارات، للتيسير على قاطني المدينة والمترددين عليها.

كما تفقد «الغيطي»، خزانات وروافع مياه الشرب بالمدينة للوقوف على تشغيل المحطات ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد، ضمن الخطة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات وروافع المياه.

إعادة تأهيل 8 خزانات علوية

وأوضح «الغيطي»، أنه جارٍ حالياً إعادة تأهيل 8 خزانات علوية بكل تجمعات القاهرة الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى اتزان الشبكة واستقرار الضغوط والتقليل من مشكلات ضعف المياه في بعض المناطق، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية بالخزانات، وجارٍ الانتهاء من صيانة المحابس ومتوقع الانتهاء من جميع الأعمال ودخول الخزانات الخدمة قريباً.

وأضاف «الغيطي»، أنه تم المرور على رافع 4، والتأكد من إتمام تجديد المحابس، وتم التأكيد على مسئولي المحطة بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة، والاهتمام بالروافع بشكل عام من نظافة وصيانة وخلافه.

وفي نهاية جولته، تفقد «الغيطي» المجاورة الثامنة بالتجمع الأول للوقوف على مستوى أعمال النظافة والزراعة والطرق، وتم التنبيه على ضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء بين العمارات، وإزالة أي إشغالات بالطرق العامة وأمام المحال لتوفير سبل الراحة للسكان.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.