خريطة أماكن معرض أهلا مدارس 2023 بالمحافظات.. «جميع المستلزمات بأسعار مخفضة»

تشغل خريطة أماكن معرض أهلا مدارس 2023 بالمحافظات، الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في شتى أنحاء المحافظات، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 التي تفصلنا أيام قليلة عن بدايته، وذلك لشراء جميع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

خريطة أماكن معرض أهلا مدارس 2023 بالمحافظات

وجاءت خريطة أماكن معرض أهلا مدارس 2023 بالمحافظات بحسب ما أعلنته مديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات على النحو التالي:

- محافظة بني سويف: خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف

- محافظة كفر الشيخ: منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ

- محافظة القليوبية: بنها شارع فريد ندا «الأهرام»

- محافظة القليوبية: شبرا الخيمة ميدان المؤسسة

- محافظة الأقصر: السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر

- محافظة الأقصر: شارع البحر بوسط مدينة إسنا

- محافظة الأقصر: أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر

- محافظة مطروح: الحمام - العلمين

- محافظة مطروح: سيدي براني - النجيلة

- محافظة البحر الأحمر: شارع النصر وسط مدينة الغردقة

- محافظة البحيرة: يوجد بها 42 معرضا في الميادين الرئيسية وداخل القرى في مدن كفر الدوار- إيتاي البارود - دمنهور- أبو حمص.

- محافظة الوادي الجديد: ميدان المستشفى بالداخلة.

- محافظة الوادي الجديد: شارع النبوي المهندس بالخارجة

وفي نفس السياق، صرح المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج لـ«الوطن» إنه سيتم نشر خريطة أماكن معرض أهلا مدارس 2023 بسوهاج خلال الأيام القليلة المقبلة.