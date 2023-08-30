مرسى علم تستقبل 3 آلاف سائح من 6 دول أوروبية بالورود والهدايا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأربعاء، نحو 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة قادمين من 6 دول أوروبية هي ألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، والتشكيك، وسلوفاكيا، والنمسا، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مرسى علم تستقبل 3 آلاف سائح

كشف رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أجهزة مرسى علم تستعد لاستقبال 3 آلاف سائح اليوم قادمين من مطارات 6 دول أوروبية مختلفة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك فريقًا من العلاقات العامة في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول، ونقلهم بالحافلات السياحية إلى الفنادق.

فنادق مرسى علم

ومن جانبه، أكد عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن فنادق مرسى علم استقبلت نحو 28 ألف سائح الأسبوع الجاري من 12 دولة أوروبية من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وأشار «عثمان»، إلى أن أكثر السياح وصولًا هم التشيكي والإيطالي والبولندي والألماني، تزامنًا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم التي ووصلت إلى 138 رحلة أسبوعية.