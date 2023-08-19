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الانتهاء من تنفيذ حاجز لحماية شاطئ دمياط الجديدة بطول 7200 متر

كتب:

أيمن حمزة
11:24 ص | السبت 19 أغسطس 2023
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بمشروع «جنة» السكني بإجمالي 59 عمارة بالمجاورة 32 بالحي السادس بالمدينة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع.

وأوضح «خلف الله»، أن نسبة تنفيذ أعمال الطرق بلغت 80%، وأعمال الزراعة 60%، وأنه جارٍ استكمال الأعمال الجارية بالمشروع تباعًا، مؤكداً تنفيذ الأعمال بالمواصفات الفنية والجودة المطلوبة وطبقا للبرنامج الزمني.

حماية شاطئ مدينة دمياط الجديدة

وفي سياق متصل، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بمقر جهاز المدينة، اجتماعا تنسيقياً مع الدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، لمناقشة ما تم تنفيذه لحماية شاطئ مدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور الدكتور طاهر عثمان، والدكتور نبيل الهادي، استشاريى المشروع، وفي إطار التعاون بين جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وهيئة حماية الشواطئ.

المحافظة على التنوع البيولوجي

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، الانتهاء من تنفيذ حاجز لحماية الشاطئ بطول 7200 متر، ولأن مدينة دمياط الجديدة لها شاطئ مميز، واستكمالاً لأعمال التطوير تم عرض مقترح كيفية الاستفادة من الحاجز الذى تم تنفيذه بشكل جمالي وحضاري، والاتفاق على تنفيذ نموذج محاكاة للطبيعة بطول 500 متر من الحاجز المنفذ، على أن يتم التنفيذ من المواد والنباتات التي تحافظ على التنوع البيولوجي للمنطقة مع إمكانية إضافة خدمات متنوعة لخدمة سكان المدينة.

وفي نهاية اللقاء، أكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، توفير كل أوجه الدعم والتعاون في سبيل سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.