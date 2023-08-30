أفضل وسيلة للحفاظ على رأس المال خلال الاستثمار.. السر في السندات الحكومية

يوفر بنك الإمارات دبي الوطني السندات الحكومية والتي تعد وسيلة للحفاظ على رأس المال أثناء الاستثمار، إذ تميل السندات الحكومية إلى تقديم تدفق نقدي موثوق، مما يجعلها خيارًا استثماريًا جيدًا لمستثمري الدخل، بحسب وصف البنك.

ويمكن أن توفر محفظة السندات المتنوعة أرباحًا متوقعة وعائد أفضل، وترصد «الوطن»، في السطور التالية أهم تفاصيل السندات الحكومية من بنك الإمارات دبي الوطني، وهي كالتالي:

تفاصيل السندات الحكومية

- متاحة للأفراد والشركات والمؤسسات.

- متاحة بالجنيه المصري فقط.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه مصري ومضاعفاته في السوق الأولية والثانوية.

- المدد المتاحة للسندات الحكومية هي سنة ونصف، 3 و5 و7 و10 سنوات.

- طبقاً لقانون الضرائب، ستخضع الإيرادات أو الدخل «الفوائد» الناتج عن السندات الحكومية للضرائب المخصومة من المنبع وذلك بنسبة 20% عند استحقاق السحب / الكسر / تاريخ تحصيل الكوبون أي الأقرب.

المستندات المطلوبة لشراء السندات الحكومية

- عقد أمناء الحفظ والتعريفة الموقعة من العميل.

- بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد في حالة القصر ليتم التوقيع عليها.

- طلب شراء أو بيع سندات حكومية الخاص بالسوق الثانوي في حالة الشراء من السوق الثانوي.

- كود موحد مفعل بالبورصة المصرية.