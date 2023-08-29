أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك الحكومية.. اعرف الأفضل لك

توفر البنوك الحكومية أنواع مختلفة من الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، لجذب العملاء، وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب جدول أسعار العائد من البنوك على الشهادات، ويمكن للمواطن اختيار المناسب له.

شهادات البنك الأهلي

يوفر البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 19% شهريًا، ومدتها 3 سنوات، الحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.

ويقدم البنك أيضًا، الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، 22% أول سنة، و18% السنة الثانية، و16% الثالثة، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان، الشهادة الثلاثية بعائد ثابت، وهو 18.5% شهريًا أو 20% سنويًا، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة بنك التنمية الصناعية

يوفر بنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدمًا وهو 39.19%، والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه، ومدتها 3 سنوات.

شهادة بنك قناة السويس

ويقدم بنك قناة السويس شهادة الادخار الثلاثية، الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، والمدة 3 سنوات، والعائد 19%، ودورية صرف العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.