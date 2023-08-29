عفت السادات: مشروعات البنية التحتية فتحت شهية الاستثمار في مصر

قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الرئيس السيسي نفذ الكثير من أعمال البنية التحتية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وهذا فتح شهية الاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لتحقيق إنجازات تشريعية، لأنه يحقق مناخ جيد للاستثمار.

هذه المرحلة تقتضي اختيار الاشخاص المناسبين

وتابع «السادات»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الوضع في الدولة يتغير إلى الأفضل في كل المجالات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع استراتيجية لحقوق الإنسان، وهذه يعني أن كل الأمور تسير نحو الأفضل، وأن هذه المرحلة تقتضي اختيار الاشخاص المناسبين لكي يتحدثوا عن المشروعات الجارية خلال الفترة الحالية، معقبًا: «المواطن البسيط محتاج حد يكلمه بنفس اللغة بتاعته، لكي يعلم أهمية هذه المشروعات».

الرئيس السيسي يعمل على محاربة الإرهاب

ولفت إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية، وهو يعمل على محاربة الإرهاب، وإعادة بناء الدولة في الوقت ذاته، ونجح خلال سنوات بسيطة في القضاء على الإرهاب في كل ربوع الوطن وسيناء بشكل خاص، مشيرا إلى أن التنمية والمشروعات منتشرة في كل الوطن بالاهتمام ذاته من الرئيس، معقبًا: «حصاد هذه المشروعات قادم».