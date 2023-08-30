«بيت الروبي» يواصل صعوده في شباك التذاكر.. وإيراداته تتجاوز 126 مليون جنيه

للأسبوع العاشر على التوالي، يواصل فيلم «بيت الروبي» نجاحه في دور العرض السينمائي، حيث حقق على مدار الأسبوع الماضي إجمالي إيرادات بلغت 1.7 مليون جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات الأسبوعي الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وارتفعت الإيرادات الكلية لـ «بيت الروبي»، والذي أصبح رسميا الفيلم الأعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية، لتصل لـ126.3 مليون جنيه، حققها منذ بداية طرحه في السينمات نهاية يونيو الماضي.

تفاصيل فيلم «بيت الروبي»

تدور أحداث فيلم «بيت الروبي» في إطار كوميدي اجتماعي حول منصات التواصل الاجتماعي واستخدمها غير المسؤول من قبل البعض وتأثيرها السلبي على المجتمع والعائلات، من خلال شخصية «إبراهيم الروبي» الذي يجد نفس بمحض الصدفة مؤثرا على السوشيال ميديا.

ويجمع الفيلم في بطولته كريم عبد العزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف: محمد عبدالرحمن، مصطفى أبوسريع وسارة عبدالرحمن، وهو من إخراج بيتر ميمي.