خريطة أفلام كريم عبد العزيز خلال الفترة المقبلة.. لأول مرة يجسد شخصية صعيدية

تحدث الفنان كريم عبد العزيز، عن كواليس مشواره الفني الناجح، خلال استضافته في حلقة خاصة عبر محطة راديو إنرجي 92.1، مع باسم كميل ومنة عامر، وبعد اختياره نجم شهر أغسطس.

سبب تأجيل مسلسل «الحشاشين»

وكشف الفنان كريم عبد العزيز عن سبب تأجيل مسلسل «الحشاشين» رمضان الماضي، قائلا: «صورنا يوم السنة اللي فاتت، ولكن المسلسل كبير جدا ومحتاج مصاريف جبارة، وكان لازم يتأجل عشان يتعمل صح وهو عمل ضخم جدا، وبقدم شخصية صعبة جدا».

تحضير الجزء الثالث من «الفيل الأزرق»

وعن أعماله السينمائية المرتقبة خلال الفترة المقبلة، قال إنه يحضر للجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، ومن المتوقع أن يبدأ تصويره الشتاء بعد المُقبل.

أما عن فيلم الفرعون الصغير، قال كريم عبد العزيز، إنه في مرحلة التحضيرات وسيطرح خلال عام 2025، بعد الفيل الأزرق 3، مشيرا إلى نيته للعودة إلى العمل مع الفنانة منى زكي بعد مرور 14 عامًا على آخر عمل لهما سويا، فيلم «ولاد العم».

تفاصيل فيلم «لعب عيال»

وتابع: «بحضر لفيلم لعب عيال مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة.. واتخضينا إن بقالنا 14 سنة معملناش حاجة مع بعض أنا ومنى.. والسنة اللي جاية هيطلع».

وكشف الفنان كريم عبد العزيز عن رغبته في تقديم عمل صعيدي، وهي شخصية لم يقدمها من قبل رغم تقديره الشديد للجنوب، وسيقدم هذه الخطوة قريبا ولأول مرة من تأليف عبد الرحيم كمال.