عضو شعبة الأسماك: الأسعار مستقرة.. والبلطي بـ67 جنيها

قال محمد كمال عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في القاهرة إنَّ أسعار الأسماك تشهد منذ عدة أسابيع استقراراً ملحوظاً وذلك بعد أن شهدت الأسعار منذ بداية الشهر الجاري تراجعاً وصلت القيمة الخاصة به إلى 10 جنيهات ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلي قلة القوة الشرائية من جانب المواطنين.

وأضاف «كمال»، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الفترة الحالية تشهد توازن بين العرض والطلب مما يساهم بالتأكيد في ثبات الأسعار، في ظل أن هناك توقعات تشير إلي استمرار استقرار الأسعار حتي نهاية الشهر الجاري.

سعر سمك البلطي اليوم

وتابع أنَّ سعر سمك البلطي يتراوح اليوم في الأسواق المصرية ما بين 65 و67 جنيهًا للشراء والفلية البلطي ما بين 40 و50 جنيهًا وقشر البياض ما بين 70 و110 جنيهات، فيما يتراوح سعر القراميط اليوم ما بين 30 و50 جنيهًا، كما يتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 60 و90 جنيهًا والسبيط والكاليماري ما بين 175 و275 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم

وأوضح عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في القاهرة أنَّ سعر الكابوريا يتراوح اليوم الأربعاء ما بين 40 و210 جنيهات والبربون ما بين 45 و65 جنيهًا، كما يتراوح سعر الدنيس ما بين 100 و160 جنيهًا، ويتراوح سعر الجمبري ما بين 180 و170 جنيهًا، بينما يتراوح سعر السمك البوري ما بين 80 و110 جنيهات ويتراوح سعر السردين ما بين 35 و75 جنيهًا.