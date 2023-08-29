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انتشال جثة شاب غرق في ترعة العقارية بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
02:31 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
سيارة إسعاف

سيارة إسعاف

غرق شاب، صباح اليوم، داخل ترعة العقارية التابعة لمركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وانتشلت الجثة وجرى نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

غرق شاب في ترعة العقارية بالبحيرة 

وورد إخطار إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد استقبال المستشفى جثة شاب جراء غرقه داخل ترعة قرية العقارية التابعة لدائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

نقل الجثمان إلى المشرحة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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