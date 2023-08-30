نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مهندس كهرباء بجامعة أسيوط

أعلنت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، إتاحة نتيجة الاختبار الإلكتروني لوظيفة مهندس كهرباء، والتي تم إجراؤها أمس الثلاثاء، من خلال هذا الرابط من هنا.

مقابلات شخصية خلال الفترة المقبلة

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، انتهاء كافة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين؛ لشغل وظائف مستشفى الإصابات بمختلف التخصصاتـ ومن المقرر أن تُجرى مقابلات شخصية شفوية للذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة كخطوة أساسية؛ لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف ولضمان اختيار أكفأ العناصر البشرية التي تتناسب إمكانياتهم مع طبيعة كل وظيفة.

منظومة اختبارات التوظيف

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى نجاح الجامعة في إدارة منظومة الاختبارات الإلكترونية لمسابقات وظائف مستشفى الإصابات، على نحو متميز، ولم يتم رصد أي مشكلات بشأنها، وهو الأمر الذى يعكس الجهود المتميزة التي تقوم بها إدارة الجامعة؛ لنجاح منظومة اختبارات التوظيف بكافة مراحلها.