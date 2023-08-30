مزايا ورابط التقديم للمنح الدراسية في الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الـ100 منحة دراسية الكاملة بفروع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية، لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد، والتي شهد مراسم توقيع البروتوكول الخاص بها، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليوم، تشمل العديد من المزايا للطلاب.

100 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة بـ5 جامعات دولية

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفق بيان الحكومة، إلى أنّ الاتفاق يقدّم 100 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظات الصعيد في مختلف البرامج والتخصصات العلمية، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2023-2024، بواقع 20 منحة دراسية من كل جامعة من الجامعات التالية:

- الجامعة الألمانية الدولية.

- مؤسسة الجامعات الكندية.

- مؤسسة جلوبال «جامعة هيرتفوردشاير».

- مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر.

- مؤسسة جامعات المعرفة الدولية «كوفنتري - نوفا».

مزايا المنح الجامعية المقدمة

وأوضح وزير التعليم العالي، مزايا المنح الدراسية، والتي تتمثل فيما يلي:

- الطلاب الذين سيدرسون بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، سيحصلون على شهادة من الجامعة الأم.

- الشهادة مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- ضوابط تمنع تقدم الطالب للحصول على منحة في أكثر من جامعة.

- لا يتم استبعاد الطالب من الحصول على أي منح.

- تتحمل شركة العاصمة الإدارية تكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات للطلاب.

وخصصت وزارة التعليم العالي، رابطًا مركزيًا إلكترونيًا يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على الشروط الخاصة بالتقديم لكل جامعة، وروابط التقديم لكل جامعة مُشاركة في برنامج المنح، والرابط هو https://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Nacapitalgrants.aspx.

تكلفة كل منحة ستكون مُناصفة بين الجامعة وشركة العاصمة

من جانبه، أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنّ الاتفاق يأتي تنفيذاً لمبادرة «100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية»، من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تحرص عليها الشركة وتسعى لأن يصل مردودها الإيجابي للأسرة المصرية، مضيفًا أنّ تكلفة كل منحة ستكون مُناصفة بين الجامعة وشركة العاصمة، على أن تتحمل الشركة تكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات للطلاب.

وأشار المهندس خالد عباس، إلى أنّ العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت تتمتع بعدد من الجامعات العالمية التي لها سُمعة متميزة، ما يُسهم في سرعة تنمية المدينة، وجذب السُكان لها، مؤكدا أنّ الشركة تُقدم التيسيرات المختلفة للمشروعات التنموية المتنوعة.