خبير اقتصادي: العالم ينتظر شتاءً ساخناً على صعيد الأسعار وتكاليف الطاقة

قال الدكتور عبداللطيف درويش، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية ستؤثر على الزراعة والصناعة وتؤدي إلى دمار البنية التحتية، بالإضافة إلى عدم قدرة المزارعين الأوكرانيين على التسويق الخارجي بسبب إغلاق الموانىء، وتكاليف النقل، مشيراً إلى أن ذلك سيخلق نوعاً من العزوف عن الزراعة، وانخفاض كميات المواد الغذائية، خاصةً في السلع الأساسية مثل القمح والذرة والطاقة.

مشاكل اقتصادية عالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية ستؤدي إلى رفع الأسعار، مما يسبب مشاكل اقتصادية عالمية، مشيراً إلى أن أوكرانيا تُشكل جزءاً كبيراً في عملية إنتاج القمح العالمي، ولذلك «نتوقع شتاءً ساخناً على صعيد الأسعار وتكاليف الطاقة».

ارتفاع أسعار الكهرباء في اليونان بنسبة 500%

وتوقع «درويش»، أن ترتفع أسعار الكهرباء في اليونان وبعض الدول الأوروبية إلى أكثر من 500%، مشيراً إلى أنه في فصل الشتاء قد يواجه العالم مشكلة كبيرة، نتيجة اعتماد الدول الأوروبية في التدفئة على الديزل والغاز، بالإضافة إلى أنه من المتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.

وتابع الخبير الاقتصادي قائلًا: «تم حرق ما يزيد على 1.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية في اليونان، مع العلم أن جزءاً من هذه الغابات مناطق زراعية ومنازل وأشجار الزيتون المعمرة، مما سيؤدي إلى انخفاض في الإنتاج وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تكاليف الحرب الأوكرانية التي أدت إلى انخفاض سعر اليورو وقدرته الشرائية».