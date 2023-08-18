نقيب الفلاحين بكفر الشيخ تشيد بالصوب الزراعية وتعلن دعم النقابة للمشروعات القومية

تشهد مصر إنجازات غير مسبوقة نحو التوسع الزراعي الأفقي والرأسي خلال السنوات القليلة الماضية، وتأتي هذه الاستثمارات الضخمة في المجال الزراعي، بهدف تحقيق رؤية الدولة بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحرير القرار الوطني من أي ضغوط خارجية.

نقيب الفلاحين تعلن دعمها

أكدت المهندسة زينب عبد الباري بصفتها ممثلاً للفلاحين والمزارعين كنقيب عام لهم في محافظة كفر الشيخ، ضرورة مساندة هذه الرؤية ودعمها، وتطالب الفلاحين والمزارعين بمساعدة الدولة في تحقيق خطتها المستقبلية التي أضافت نحو 5 ملايين فدان من الرقعة الزراعية الجديدة، التي تُزرع بأساليب زراعية حديثة.

وتري أنه يجب علينا نحن الآباء وأرباب الأسر جميعا، تشجيع الشباب علي الذهاب إلى هذه المناطق المستصلحة للعمل بها والاستقرار التام هناك، خصوصا في ظل ما أنشأته الدولة من مجتمعات عمرانية جديدة مكتملة الخدمات.

مشروع 100 ألف صوبة

أضافت «عبد الباري» في حديثها عن مشروع المئة ألف من الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب، أن هذا المشروع وغيره من الزراعات المحمية التي أقامتها الدولة في السنوات الحديثة، ساعد بشكل كبير في توفير الكميات اللازمة والضرورية من السلع الغذائية، وخصوصا الخضروات والفواكه داخل الأسواق.

وأشارت نقيبة كفر الشيخ، إلى أن الإنتاجية داخل الصوب الحديثة تتضاعف عدة مرات عن مثيلاتها من أساليب الزراعة التقليدية، خاصة أن العالم يشهد على مدار السنوات الأخيرة، عددا من التحديات الصحية والأمنية، التي أثرت بشكل سلبي على سلاسل الإمداد والتوريد من هذه السلع الضرورية لحياة المواطنين.

زيارة الصوب الزراعية

كانت «عبد الباري» أعلنت منذ عدة أيام، عن نيتها القيام بزيارة للمشروع، ضمن وفد كبير من النقابة العامة للفلاحين، لتدعيم مثل هذه المشروعات القومية العملاقة، التي أصبحت آثارها الإيجابية واضحة على حياة المواطنين اليومية، وكذلك للوقوف على آخر المستجدات التي يمكن للنقابة أن تستفيد بها من خلال عملها النقابي في خدمة الفلاحين والمزارعين بكفر الشيخ.

اختتمت نقيب الفلاحين، التي تم تكليفها منذ عدة أشهر كنقيب الفلاحين في كفر الشيخ حديثها، بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس السيسي، مشيدة بمجهوداته وكل مؤسسات الدولة المعنية، في دحر الإرهاب والقضاء عليه، ما ساعد على توفير الأمن والأمان الذي تنعم به مصر، الذي لولاه لما كان لمثل هذه المشروعات القومية أن تتم، وتحقق هذا النجاح.