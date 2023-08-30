إجراء 7135 عملية عيون وتسليم نظارات طبية لغير القادرين في سوهاج

أجرت جمعية الأورمان بمحافظة سوهاج، الكشف الطبي على 49 ألف مريض، وإجراء 7,135عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وتسليم 4,020 نظارة طبية، مع صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج بالمجان وذلك علي مدار الاعوام السابقة.

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للدولة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأشاد بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم غير القادرين بقري ونجوع ومراكز محافظة سوهاج، موضحا أن ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون.

الجمعية تستكمل تنفيذ مستهدفها الشهري

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن الأورمان توقع الكشف الطبي وإجراء عمليات العيون في جميع مراكز المحافظة، وتستكمل تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة سوهاج بالقرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجا.