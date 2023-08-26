3 طرق للإبلاغ عن شكاوى خدمات الإنترنت والاتصالات في القاهرة

قالت محافظة القاهرة، إن هناك حقوق وواجبات لمستخدمي الاتصالات في مصر وعلى رأسها محافظة القاهرة ممن يستخدمون تليفون محمول وثابت وإنترنت، وفى حالة وجود شكوى أوبلاغ يتم تقديمه إلى مركز الاتصال التابع لجهاز تنظيم الاتصالات للوصول إلى حل مرضي لشكواهم مع مشغلي أو مقدمي الخدمات، إذ يعمل المركز على الوصول لحلول مرضية لشكاوى المستخدمين في إطار الضوابط التي يحددها القانون.

خدمات الاتصالات

ويستقبل مركز الاتصال كل الشكاوى الخاصة بخدمات الاتصالات المتاحة بكل من :

- التليفون الثابت.

- شركات المحمول.

- توكيلات بيع و صيانة أجهزة المحمول.

- كبائن الخدمة العامة.

- الكروت المنزلية.

محطات المحمول.

مواعيد العمل

ويعمل مركز الاتصالات يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة مساء أيام الجمعة والسبت، ويمكن الاتصال بالمركز من خلال عدة وسائل:

-الهاتف على الرقم المختصر155، أو على الرقم المجاني 08003330333.

- من خلال الفاكس على رقم: 0235344155 أو 0235344156

- من خلال البريد الإلكتروني : cccomplaints@tra.gov.eg

-يمكن مراسلة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على العنوان التالي: الجيزة- الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي – القرية الذكية مبنى4 الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

نوعية الشكاوى

يتلقى مركز الاتصال بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الشكاوى الخاصة بالخدمات التي تشمل خدمات الهواتف الثابتة والمحمولة وخدمات الإنترنت والكبائن العامة والكروت سابقة الدفع والاتصالات الدولية و الأقمار الصناعية وغيرها.