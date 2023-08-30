ختام فعاليات دورة تدريب الأطباء والتمريض بصحة الدقهلية

اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية فعاليات دورة تدريب الأطباء والتمريض ومسؤولي الصحة المدرسية للارتقاء بصحة الطلاب بالمدارس ونشر الوعي الصحي بين المجتمع المدرسي، وخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض وتفعيل المحتوى العلمي للمدارس المعززة للصحة.

اختتام فعاليات دورة تدريبية بالدقهلية

وأشار الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في بيان صحفي له إلى أن الفعاليات جاءت تنفيذا لتوجيهات محافظة الدقهلية بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

دورة تدريبية لمسؤولي الصحة المدرسية بالدقهلية

استمرت الدورة على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 30 طبيباً وممرضة من فرق السن المدرسي بمختلف الإدارات، تضمنت تعزيز صحة الطلاب من خلال غرس السلوكيات والممارسات الصحية السليمة مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة والبيئة الخارجية المحيطة بها.

وأشار إلى أن جميع الإدارات الصحية تشهد دورات تدريبية للأطباء والممرضات القائمين على أعمال الصحة المدرسية بمدارس الريف بداية من 28 أغسطس حتى 14 سبتمبر 2023، بهدف تطوير الكادر الطبي في مختلف الإدارات الصحية في الدقهلية.