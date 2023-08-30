الخارجية الأمريكية: نعمل مع رومانيا لمضاعفة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الدانوب

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعمل مع رومانيا لمضاعفة صادرات الحبوب الأكرانية عبر طريق الدانوب.

مضاعفة قدرة ميناء كونستانتا الرئيسي على البحر الأسود

وكان رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو قال إن بلاده سوف تضاعف قدرة ميناء كونستانتا الرئيسي على البحر الأسود وممرات الشحن على نهر الدانوب لمدة شهرين لمساعدة أوكرانيا في نقل حبوبها.

دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية

ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية عن سيولاكو قوله إنه بحلول نهاية عام 2023، ستمتلك أوكرانيا حوالي 40 مليون طن من الحبوب للتصدير، حيث قامت الحكومة بزيادة الطاقة الإنتاجية في ميناء كونستانتا وعلى الطرق المؤدية إليه لتسهيل الوصول لهذا الهدف.