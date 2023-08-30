«أحمد شوقي».. أول مستشفى بالشرق الأوسط لعلاج «السرطان والخرف»

يعد مستشفى الشهيد أحمد شوقى لطب المسنين، أحد المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة عين شمس، الأول والرائد بالشرق الأوسط فى تخصص طب المسنين بمصر والشرق الأوسط، حيث حصل مستشفى «طب المسنين» على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المعترف بها دولياً، ليكون أول مستشفى جامعى فى مصر يحصل على هذا الاعتماد. ويشمل العمل داخل المستشفى الكشف المبكر وعلاج ومتابعة جميع الأمراض المزمنة للمسنين.

ما يحتوى المستشفى على 22 رعاية مركزة، منها 2 غرفة عزل، بجانب رعاية متوسطة بطاقة 30 سريراً، ووجود 44 سريراً داخلياً لحجز المرضى، وقسم داخلى ووحدة للرعاية التلطيفية ومركز للتدريب المعرفى لمرضى الذاكرة.

مدير مستشفى المسنين: يقدم خدمات علاجية بأحدث النظم العالمية

وشهد المستشفى، خلال الفترة الأخيرة، تطوراً كبيراً فى القطاع الطبى المقدم للمرضى بمختلف المراحل، شمل ذلك إنشاء وحدة الرعاية التوصيفية، لتقديم الخدمة للمرضى فى المراحل المتأخرة للأمراض مثل الأورام ومشاكل عضلة القلب فى المراحل المتأخرة المصاحبة لأعراض المرض، والهدف تخفيف الآلام والأعراض المصاحبة والدعم النفسى والمعنوى للمريض. كذلك تم وضع المستشفى ضمن خطة التطوير ليكون جزءاً من المدينة الطبية الجديدة بـ«عين شمس».

وأكدت د. ولاء وسام، مدير مستشفى المسنين بجامعة عين شمس، لـ«الوطن»، أن المستشفى يشمل عيادات خارجية لطب المسنين لعلاج الأمراض المزمنة، وعيادات تخصصية كعيادة الذاكرة للمسنين، وعيادة عظام المسنين من مرضى الهشاشة والخشونة والسقوط المتكرر وعدم الاتزان، بجانب عيادات للكشف المبكر وعيادة خاصة للرعاية التلطيفية لعلاج أعراض الأمراض المهددة للحياة كالسرطان والدمنشيا المتقدمة «الخرف».

تقديم خدمة للمرضى وذويهم

وقالت مدير المستشفى إن إدارة الجامعة تطمح فى التوسع بالمستشفى، وهناك تطوير داخلى مستمر، كالعمل على وحدة الرعاية النهارية، كما تم عمل التصميم لها، وتهدف إلى تقديم خدمة للمرضى وذويهم من خلال تقديم الخدمة للمريض، ويشمل ذلك الكشف الطبى والعلاج والأدوية المناسبة له والأنشطة الذهنية والاجتماعية.

وتابعت: «العمل يجرى أيضاً على إنشاء وحدة التأهيل المعرفى، وتخدم المرضى الذين يعانون مشاكل فى الذاكرة مثل الزهايمر، حيث تهدف لتحسين القدرات المعرفية لدى المريض، بجانب تقديم الخدمة للمريض فى منزله بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات وتوفير الخدمة للمريض والعلاج فى محل إقامته».