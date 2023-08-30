«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات خدمية

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عمارة، والسيد شمس الدين، والدكتورة هدى الطنباري، ويونس عبدالرازق، وعادل النجار، وأشرف عبد الونيس، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.

تخصيص مساحة 210م2 أرض أملاك دولة

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 210م2 أرض أملاك دولة لإقامة وحدة إسعاف معدية مهدى تابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال مركز مطوبس مشروعات نفع عام، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ ، على تخصيص عدد من المشروعات النفع العام ضمن مبادرة «حياة كريمة» بناحية الوحدة المحلية لقرية برمبال مركز مطوبس، ووحدة إسعاف الكمين بقرية البصراط على مساحة 180م2 أرض ملك وزارة الزراعة، ومركز شباب نظارة الغنايم التابعة لقرية بنى بكار على مساحة 2162.40م2 أرض ملك الوحدة المحلية لقرية بنى بكار.

الموافقة على إنشاء مكتب صحة قرية الجزار بمركز بيلا

كما تمت الموافقة على تعديل قرار التخصيص رقم 2252 لسنة 2022 بشأن إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية الحصة التابعة للوحدة المحلية بقرية البصراط بمساحة 451 لتغيير المساحة والحدود على الطبيعة، والموافقة على تخصيص مساحة 1835.40م2 لإقامة معهد أزهري إعدادي ثانوي فتيات بقرية المجاز الشرقي التابعة للوحدة المحلية لقرية التفتيش مركز الحامول بكفر الشيخ، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء مكتب صحة قرية الجزار بمركز بيلا.