هل يعيد العالم فرض ارتداء الكمامة مرة أخرى؟.. « لا تخافوا ولكن احذروا»

تسببت سرعة انتشار متحورات كورونا الجديد في حالة من القلق والتوتر تعيشها مختلف دول العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بالفيروس، ودفع ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى طلب تمويل إضافي من الكونجرس لتطوير لقاح فعال لمتحور فيروس كورونا الجديد.

انتشار متحورات كورونا

ظهور متحورات كورونا الجديدة في عدد دول العالم ، كانت منها كندا التي أعلنت بالأمس عن حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد بيرولا BA.2.86 ، أحد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا، وأضيفت إلى قائمة المتغيرات الخاضعة للمراقبة لدى منظمة الصحة العالمية ، حيث إن هذا الانتشار أثار تسأؤلات عديد منها «هل ستعيد دول العالم فرض الكمامة؟.

احتمالية فرض ارتداء الكمامات

قالت سيلين جوندر، المساهمة الطبية في شبكة «سي بي إس نيوز» أن يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أن يفكروا بشدة في ارتداء الأقنعة أثناء موسم الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وكوفيد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة المغلقة.

وأظهرت أحدث البيانات الأسبوعية الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها زيادة بنسبة 21.6 في المئة في الحالات المرتبطة بـ«كوفيد-19»، والتي تقيم في المستشفى، وفقا لما ذكره موقع « إن بي سي نيوز» الأميركي، حيث إن المستوى الحالي لحالات دخول المستشفى بسبب كورونا هو ثلث ما كان عليه الأمر قبل عام.

وقال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه من الواضح اقتراب عودة الكمامة فى البلاد الآخذة فى رصد زيادة حالات العدوى بالمتحورات الحديثة من كورونا وسريعة الانتشار، حيث إن الأسبوع الماضي شهدت بعض الدول انتشار كبيرة، مثل كوريا الجنوبية التي سجلت 256786 إصابة جديدة، الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 47124.

وتابع «بدران» أن ارتفاع حالات الإصابة بمتحورات كورونا أدت إلى مطالبة عدد من الدول إلى عودة ارتداء الكمامة، مشير إلى أن العودة للكمامة إلزاميا سيكون قرارا قومياً حسب الأوضاع البيئية والمستجدات الوبائية فى كل دولة.

فوائد ارتداء الكمامات

هناك فوائد عديدة تتمثل في ارتداء الكمامات منها أنها تحمي مرضى الحساسية من احتمالية استنشاق الأتربة ووصول مسببات الحساسية للأنف والصدر والدم، كما أن قد تقلل نسبة الإصابة لمتحورات الكورونا في المجتمع بنسبة 95% وبعد أربع ساعات تقل النسبة إلى 25%، وعندما تزيد مدة ارتدائها عن أربعة ساعات قد تنقل فيروس كورونا فيروسات أخرى للشخص نفسه أو للآخرين، ويجب غسل الأيدى بالماء والصابون جيداً قبل استخدام الكمامة، وبعد خلعها.