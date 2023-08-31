شجرة اللوسينا كنز للإنسان والحيوان ويعشقها النحل.. تعرف على فوائدها

شجرة تعرف باسم اللوسينا، يغفل الكثيرون فوائدها للإنسان والطير والحيوان، فثمارها تؤكل وتعطي قيمة غذائية مرتفعة، غزيرة الإنتاج ومفيدة للتربة ويمكن طهيها مثل البازلاء والفول الأخضر واللوبيا والفاصوليا ويمكن زراعتها أمام المنازل وفي الحدائق العامة والشوارع فهي مفيدة للظل الى حانب فوائدها العديدة.

وقال المهندس الزراعي محمد عطية في حديث لـ«الوطن»، إن شجرة اللوسينا غنية جدا بقيمتها لذا يعرّفها المتخصصون في الزراعة بأنها كنز لكن جهلنا بها يجعلنا نتجاهل زراعتها أو الاستفادة من الموجود منها بالفعل.

بذور اللوسينا يمكن تناولها كالقهوة والطعام

وتابع عطية أن أشجار اللوسينا مفيدة للتربة والإنسان والحيوان على حد سواء، كما أن مذاقها مميز، لافتا إلى إمكانية طهيها باستخدام بذورها التي تشبه لحد كبير الفاصوليا والفول ولها قيمة غذائية عالية، مشيرا إلى أن البذور الجافة منها تحمص ويتم تناولها مثل المكسرات، معلقا: «يمكن استخدامها بديل القهوة بتحميص بذورها».

اللوسينا غذاء بروتيني عالي القيمة للمواشي

ولفت المهندس الزراعي إلى أن أوراق أشجار اللوسينا الخضراء تعد غذاء للمواشي وتزيد من العائد من اللبن الحليب الذي تدره الماشية وتسمن الماشية لاحتوائها على بروتينات وبقوليات، مشيرا إلى أن أوراقها الجافة تعالج ضعف التربة وتخصبها وتمد التربة بالنيتروجين فجذورها مثبتة للأزوت الذي تمتصه من الهواء.

اللوسينا معزز لإنتاج العسل النحل

وأكد المهندس الزراعي أن زهور اللوسينا مرعى ممتاز ومفيد للنحل، إذ تعزز إنتاج العسل الأبيض، مناديا بضرورة زراعتها كونها ذات قيمة غذائية مرتفعة للإنسان والحيوان، لافتا إلى إمكانية جمع بذورها قبل أن تنفرط على الأرض، وبالتالي التحكم في إنتاجها فهي بمجرد سقوط البذور فالأرض تنمو مجددا بغزارة.