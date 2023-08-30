حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتوسعة طرق أخميم في سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج بحملة مكبرة لرفع الإشغالات بالطرق استهدفت المحال التجارية وشوارع المركز، قال المهندس لطفي الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أن الحملة تأتى بإطار رفع الإشغالات وتوسعة الطرق وتوقيع الغلق الإداري للمنشآت المدارة بغير ترخيص التي استمرت على مدار اليوم.

إزالة 70 إشغالا بأخميم

وأضاف الشريف أن الحملة أسفرت عن إزالة ورفع 70 إشغالا وتحرير 14 محضرا بمدينة أخميم وحيث شملت شارع الجامعة وعرب الأطاولة والوحدة المحلية لقرية نيدة، كما استهدفت الحملة قرية آبار الوقف، تضمنت الإشغالات المصادرة بأخميم كراسي وطاولات، وتحرير محاضر إشغال طريق.

شارك بالحملة عاصم ربيعي نائب رئيس المركز والوايلي حامد مسئول الغلق الإداري، وأشرف على حسين رئيس قرية أبار الوقف والسيد صادق سكرتير القرية والإشغالات بالمركز وفنين الوحدة وعمال ومعدات الوحدة المحلية.

رفع الإشغالات بأخميم

وشدد الشريف على رفع الإشغالات وتوسعة الطرق والميادين وغلق المنشآت المخالفة في قرى المركز التابعة والنجوع.