عضو العفو الرئاسي: لا يوجد صحفي مفرج عنه لم يجد عملا بفضل دعم الشركة المتحدة

أكد طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي أن تجربة الحبس من أصعب وأمر التجارب التي يمر بها الإنسان، لافتا إلى أن لجنة العفو حينما تأسست والتقى أعضاؤها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الجميع بأهمية تشغيل من يعفو عنهم، وحذر من الاصطدام باللوائح والقوانين، وبناء عليه عقدت جلسة كاملة لمناقشة التحديات التشريعية في هذا الشأن.

الشركة المتحدة قدمت الدعم لعدد كبير من الصحفيين

وأضاف طارق الخولي خلال لقائه ببرنامج مساء dmc، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت الدعم لعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين بعد العفو عنهم، فلا يوجد صحفي خرج من الحبس ولم يجد فرصة عمل بفضل ودعم من الشركة.

نسبة من المفرج عنهم اللذين انضموا للجنة الدمج

وتابع: «لا يوجد إحصاء دقيق أو نسبة معينة من المفرج عنهم الذين انضموا للجنة الدمج، بل هناك خطوط تواصل مع هؤلاء الأشخاص وهناك 3 حالات تم حل مشاكلها وحالات أخرى نعمل عليها حاليا».