ضبط فني كهرباء بتهمة النصب على المواطنين بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من القبض على فني كهرباء تخصص في النصب على المواطنين، إذ استولى على 100 ألف جنيه من أحد الأشخاص موهما إياه بتعيين نجله في إحدى الشركات، ورفض بعد ذلك رد المبلغ بعد عدم تحقيق وعده.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز طهطا بتحرير محضر من فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن اتهام أحد الأشخاص بالنصب والاستلاء على 100 ألف جنيه.

الاستيلاء على 100 ألف جنيه

تضمن البلاغ، شكوى المدعو «صلاح ا ف ع» 50 عامًا، فني كهرباء ومقيم دائرة مركز سوهاج، بتضرره من المدعو «أحمد م ف م» 39 عامًا، فني كهرباء ومقيم دائرة مركز طهطا، باتهام الأخير بالنصب على الأول والحصول على مبلغ مالي بقيمة 100 ألف جنيه، بزعم مقدرته على تعيين نجله في إحدى الشركات، إلا أنه لم يفِ بوعده ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليها.

ضبط المتهم واعترافه بالواقعة

عقب استصدار إذن النيابة العامة، جرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.