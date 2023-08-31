معلومات عن مرض تسبب في وفاة 14 شخصا بدولة بولندا.. ما هو داء الفيلقيات؟

داء الفيلقيات، من بين الأمراض التي شكلت حالة من القلق في دولة بولندا، بعدما أعلنت السلطات الصحية هناك مصرع 16 شخصا أصيبوا بـ«داء الفيلقيات»، فيما يرقد 140 شخصا آخرين جراء الإصابة بالمرض؛ ليتساءل الكثير حول تفاصيل المرض وأسباب ظهوره وأعراض.

معلومات عن داء الفيلقيات

بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني، فإن تباين خطورة داء الفيلقيات يأتي من أعراضها التي تتحول من اعتلال حموي طفيف إلى شكل وخيم وفتّاك أحياناً من أشكال الالتهاب الرئوي، وينجم عن التعرّض لأنواع بكتريا الفيلقيّة الموجودة في المياه والخلائط الزراعية الملوثة، وكثيراً ما تُصَنَّف حالات داء الفيلقيات باعتبارها مكتسبة في المجتمع المحلي أو مرتبطة بالسفر أو بالمستشفيات تبعاً لنوع التعرُّض.

وتعدّ بكتريا الفَيلَقِيَّة المستروحة المنقولة بالماء أكثر الأسباب شيوعاً لحالات الإصابة بما فيها الفاشيات، وعادة ما توجد بكتريا الفَيلَقِيَّة المستروحة والأنواع المتصلة بها في البحيرات والأنهار والجداول المائية والينابيع الحارة وغيرها من المسطّحات المائية.

حقائق عن المرض

وتزامنا مع تسبب داء الفيلقيات في وفاة عدد من الأشخاص داخل دولة بولندا، أوضحت منظمة الصحة العالمية بعض المعلومات والحقائق عن المرض، منها:

- حُدِّدت بكتريا الفَيلَقِيَّة المستروحة (L. pneumophila) لأول مرة في عام 1977 باعتبارها السبب وراء إحدى فاشيات الالتهاب الرئوي الوخيم بمركز للمؤتمرات في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1976.

- الشكل الأكثر شيوعاً لسريان بكتريا الفيلقيّة (Legionella) هو استنشاق الرذاذ الملوث الناتج بالاقتران مع عمليات رشّ أو ضخّ أو نفث المياه من مصادر المياه الملوثة، كما قد تحدث العدوى عن طريق رشف مياه ملوّثة أو ثلج ملوّث، لاسيّما لدى مرضى المستشفيات القابلين للتأثّر.

- تتراوح فترة حضانة داء الفيالقة ما بين يومين و10 أيام (على أنّه سُجِّلت فترة تصل إلى 16 يوماً في بعض الفاشيات).

- هناك علاجات مضادة لداء الفيالقة، ولكن لا يوجد في الوقت الراهن لقاح مضادّ له.

- تحدث الوفاة على إثر التهاب رئوي متفاقم مصحوب بقصور تنفُّسي أو صدمة وقصور عضوي متعدِّد.

- إذا لم يعالَج داء الفيالقة فإنه يسوء عادةً خلال الأسبوع الأول.

- من بين الحالات المبلَغ عنها، هناك 75-80% فوق 50 عاماً، و60-70% من الذكور.