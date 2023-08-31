مصرع عامل غرقا في نهر النيل بالجيزة.. اختل توازنه أثناء عبوره الطريق

لقي عامل مصرعه غرقا في النيل أعلى دائري المنيب بالجيزة، وانتُشل الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط شخص في نهر النيل أعلى دائري المنيب.

عبور المتوفي من الحارة السريعة

وانتقل العميد حسن دكروري مأمور القسم والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفي عامل يبلغ من العمر 25 عاما، تم التقابل مع صديقة 24 سنة عامل والذي أفاد أنه كام بصحبة المتوفي قادمين من المعادي اتجاه الهرم وأثناء عبور المتوفي من الحارة السريعة، اختل توازنه وسقط في النيل ولم يتهم أحدا بشيء وبسؤال شهود الواقعة لأيدوا ما جاء بالفحص، وأنه تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري.

تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.