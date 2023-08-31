عاجل.. لاعب الأهلي السابق يعلن اعتزاله رسميًا: «الآن أودع العشب الأخضر»

أعلن مصطفى شبيطة، لاعب النادي الأهلي ووادي دجلة السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، وذلك بعد مشوار حافل وطويل مع الساحرة المستديرة.

ونشر «شبيطة» بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلن في بيان رسمي، اعتزاله، معلقًا برسالة مؤقرة، جاءت على النحو التالي:

«بعد مشوار طويل مع كرة القدم.. أعلن اليوم اعتزالي سعيداً بما قدمت وراضياً عما حققت من نجاحات، حيث كانت البداية في بيتي الأهلي منذ نعومة أظافري، وحتى وصلت للفريق الأول، ثم خضت العديد من التجارب، أبرزها مع وادي دجلة بيتي الثاني، الذي اعتزلت بين صفوفه».

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