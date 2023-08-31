بعد غلق شارع طابا وطريق الخدمة 3 أشهر.. اعرف التحويلات المرورية البديلة

أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، غلق شارع طابا بشكل كلي تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بالجبل الأصفر، مما يستلزم الغلق الكلي لشارع طابا وجزء من طريق الخدمة بمحور الفريق إبراهيم العرابي، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن التحويلات المرورية التي تخدم تلك المنطقة بعد الغلق.

وأوضحت وزارة الداخلية تفاصيل التحويلات المرورية غلق شارع طابا وطريق الخدمة بمحور الفريق إبراهيم العرابي، وتوضح «الوطن» من خلال هذا التقرير موعد الغلق ومدته والتحويلات المرورية التي تخدم تلك المنطقة بعد غلقها، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، كالتالي:

موعد غلق شارع طابا وطريق الخدمة

وحددت وزارة الداخلية موعد غلق شارع طابا وطريق الخدمة ومدته، على أن يبدأ الغلق من الساعة الـ12 صباحاً يوم الخميس الموافق 31/8/2023، على أن يستمر لمدة 3 أشهر.

التحويلات المرورية لشارع طابا وطريق الخدمة

- التحويلات المرورية لشارع طابا بعد الغلق الكلي لشارع طابا بداية من طريق بلبيس الصحراوي وحتى محور الفريق إبراهيم العرابي بالاتجاهين، يتم تحويل حركة المرور القادم من طريق بلبيس الصحراوي تجاه محور الفريق العرابي «المرحلة الثانية»، استكمالاً لطريق بلبيس الصحراوي فيميناً شارع سعد بن أبي وقاص واستكمال بشارع محمد نجيب فيميناً شارع 6 أكتوبر فيساراً شارع إسكندرية واستكمالاً بامتداد شارع إسكندرية «شارع المدرسة» وصلاً لمحور الفريق إبراهيم العرابي.

- التحويلات المرورية لطريق الخدمة بمحور الفريق إبراهيم العرابي، يتم تحويل المرور بالوصلة من شارع طابا لشارع المدرسة امتداد شارع إسكندرية مع تحويل حركة المرور القادم من طريق الخدمة بمحور إبراهيم العرابي، يسلك يميناً شارع العربان فيميناً شارع 6 أكتوبر فالدوران والعودة تجاه شارع طابا فيساراً شارع إسكندرية تجاه الفريق إبراهيم العرابي.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.