عاجل.. بشكتاش التركي يحسم جدل انضمام موليكا للأهلي

حسم نادي بشكتاش التركي الجدل، بشأن ما تردد حول مفاوضات النادي الأهلي مع النادي التركي، لضم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم الفريق، في ظل بحث القلعة الحمراء عن مهاجم لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، بناءً على طلب من السويسري مارسيل كولر.

وقال شاينجير جوكدوجان، المتحدث الإعلامي للنادي التركي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «البعض تحدث بأن هناك مسئول أهلاوي وصل إلى أسطنبول من أجل التفاوض وتقديم عرض كبير، نحن لا نعرف أي شيء عن هذا الأمر».

بشكتاش يتلقى عرضا أوروبيا لرحيل موليكا

وتلقى بشكتاش التركي أكثر من عرض أوروبي من أجل رحيل جاكسون موليكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومن بينها عرض رسمي من جانب باوك اليوناني، والذي يريد ضم اللاعب بأكثر من 2 مليون دولار.

وكان النادي الأهلي قد تقدم بعرض رسمي عام 2019 من أجل ضم جاكسون موليكا، ولم ينجح بسبب بعض الأمور المادية، إلا أن اللاعب دخل الحسابات من جديد ولكن واجه النادي الأهلي صعوبة في ضمه بسبب المقابل المادي.

وتنتظر جماهير النادي الأهلي إعلان المارد الأحمر عن التعاقد مع المهاجم الجديد خاصة أن الفريق في حاجة لمهاجم سوبر بطلب رسمي من جانب السويسري مارسيل كولر، وبالفعل دخل المارد الأحمر في مفاوضات مع أكثر من لاعب من أجل ضمه.