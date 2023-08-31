توقيع الكشف الطبي على 636 مريضا في قافلة طبية لجامعة جنوب الوادي بقنا

صرح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أنّ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، نظم قافلة طبية بشرية لقرية عزبة البوصة بأبوتشت، شمال محافظة قنا.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن القافلة ضمت تخصصت طبية ما بين باطنة وأذن وحنجرة وأطفال ورمد ونساء وتوليد.

خدمات متعددة لـ636 مواطنا

وتابع خلال تصريحات صحفية في بيان صادر عن جامعة جنوب الوادي، أن القافلة الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لعدد 636 حالة جاءت كالتالي: «150 حالة باطنة و95 رمد و98 جلدية و57 أنف وأذن وحنجرة و97 حالة عظام و75 حالة أطفال و59 نساء وتوليد، بالإضافة لبحث 5 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان

كما أوضح أن متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نظموا ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.