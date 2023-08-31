منسق «حياة كريمة» بأسوان: نعمل على 2000 مشروع في 5 مراكز بالمحافظة

قال المهندس ناجح مصطفى منسق عام وحدة كريمة بمحافظة أسوان، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف تطوير الريف المصري، موضحًا أنّ لديهم 2000 مشروع في 5 مراكز بالمحافظة، ووصلت نسبة التنفيذ في العديد من المشروعات إلى 100% وجرى تشغيل بعض المشروعات.

مشروعات كثيرة ومتنوعة

وأضاف مصطفى، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ المجمعات الخدمية ومحطات المياه ومحطات الصرف الصحي ووحدات الإسعاف ووحدات التضامن الاجتماعي ومراكز الشباب والمدارس نسبة تنفيذها عالية جدا.

المشروعات نابعة من احتياجات المواطنين

وتابع بأنّ هذه المشروعات نابعة من احتياجات المواطنين من خلال الحوارات المجتمعية في القرى والمراكز تمت تلبية المطالب في العديد من المشروعات والخدمات، مشددًا على أن المواطنين سعداء بما قدمته لهم المبادرة مثل مشروعات مياه الشرب والإسعاف والخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية.